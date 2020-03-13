Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода

Смотрите в шестом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Кто хотел помешать правительству защитить украинцев от коронавируса?

Как украинские служители культа борются со смертоносной заразой?

И за что уронили миротворца Сергея Сивохо?