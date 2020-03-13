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13 марта 2020, 21:05 18

Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода

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13 марта 2020, 21:05 18
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Смотрите в шестом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Кто хотел помешать правительству защитить украинцев от коронавируса?

Как украинские служители культа борются со смертоносной заразой?

И за что уронили миротворца Сергея Сивохо?


непогода НеПогода в регіонах НеПогода в регионах
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