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03 липня 2025, 08:55

Вибухи в Житомирському районі: цивільних закликали зберігати спокій

03 липня 2025, 08:55
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ілюстративне фото: ДСНС України
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У четвер, 3 липня, у Житомирському районі лунатимуть потужні вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – зазначив Віталій Бунечко.

Нагадаємо, вчора у селі Березина на Житомирщині пролунали вибухи на складах промислових підприємств. Внаслідок інциденту обидва підприємства повністю знищені.

Повідомлялося про двох загиблих і 24 постраждалих, серед них – четверо дітей.

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