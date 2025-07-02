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02 липня 2025, 18:39

У Житомирі стався вибух на заправці: чутно було два потужні вибухи

02 липня 2025, 18:39
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фото: скріншот із відео/Телеграм/Україна про Головне
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У Житомирі на автозаправці стався потужний вибух - очевидці повідомляють про два гучні удари

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Житомирі стався потужний вибух на автозаправній станції, про що повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці події. За словами свідків, у повітрі було чути два гучні вибухи, які спричинили значний резонанс у місті.

Про надзвичайну подію повідомляють у місцевих Телеграм-каналах

Інформація про постраждалих наразі уточнюється, на місце події оперативно виїхали рятувальники та служби екстреної допомоги. Пожежники вже приступили до ліквідації ймовірного займання на території заправки, щоб запобігти поширенню вогню.

Причини вибухів встановлять компетентні органи. Спеціалісти працюють над оцінкою збитків і безпеки навколишніх об'єктів. Місцева влада закликає жителів зберігати спокій та уникати території біля АЗС до завершення розслідування.

За уточненими даними, на місці вибуху заправки в Житомирі зафіксовано значні руйнування. Вибухова хвиля пошкодила навколишні об’єкти. Через надзвичайну ситуацію рух на прилеглій ділянці траси тимчасово перекрито. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місці події.

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