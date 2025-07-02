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02 липня 2025, 21:06

Через надзвичайну подію у Житомирі рух на трасі Київ - Чоп перекрито: як об’їхати

02 липня 2025, 21:06
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фото: Телеграм/Всевидящее Око
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У Житомирській області через надзвичайну подію перекрито рух на трасі М-06 Київ — Чоп, організовано об’їзди в обох напрямках

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Житомирській області через надзвичайну подію перекрито рух на трасі М-06 Київ - Чоп поблизу села Березина на 126 км автодороги. Рух у обох напрямках тимчасово зупинено.

Для автомобілістів, які рухаються у бік Рівного, організовано об’їзд через 109 км автодороги, з поворотом на село Теснівка та проходом через село Головине до селища Черняхів. У зворотному напрямку, до Києва, можливий об’їзд двома маршрутами: перший - через розворот на 128 км поблизу села Гадзинка, далі через Черняхів і Головине, з виїздом на 109 км автодороги; другий - через розв’язку на 140 км поблизу села Оліївка з подальшим маршрутом через ті ж населені пункти.

На місці події працюють усі екстрені служби, зокрема патрульні регулюють дорожній рух і забезпечують безпеку. Водіям радять планувати свої поїздки з урахуванням тимчасових обмежень та об’їзних маршрутів.

Останні оновлення повідомляють про відкриття двостороннього руху смугами у напрямку Києва.

Нагадаємо про жахливу трагедію на трасі Київ-Житомир: згорів автобус, десятки авто, є загиблі та багато поранених.

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