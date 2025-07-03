06:10  03 липня
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
05:05  03 липня
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
03:55  03 липня
На Одещині чоловік вбив знайомого через різні погляди на виховання дітей
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 07:56

Вибухи на Житомирщині: вже 24 постраждалих, серед них – діти

03 липня 2025, 07:56
Читайте также на русском языке
фото: АТ "Житомиробленерго"
Читайте также
на русском языке

До 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху на автодорозі М-06 Київ-Чоп на Житомирщині, серед них чотири дитини

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ-Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини", – зазначив він.

Окрім того, як повідомило АТ "Житомиробленерго", через вибух пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Внаслідок цього було відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, через що без електроенергії залишилися 735 помешкань.

Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які оснащені всім необхідним обладнанням.

Нагадаємо, раніше у Житомирській міській раді заявляли, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на автозаправці.

Згодом сільський голова села Глибочиця Сергій Сокальський у коментарі журналістам пояснив, що вибухи відбулися на території двох виробничих приміщень. Внаслідок інциденту обидва підприємства повністю знищені.

Повідомлялося про двох загиблих та 15 поранених.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух загиблі діти Житомирська область підприємство постраждалі траса
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
За добу на Сумщині зафіксували понад 80 обстрілів: пошкоджено цивільну інфраструктуру
03 липня 2025, 09:10
Вибухи в Житомирському районі: цивільних закликали зберігати спокій
03 липня 2025, 08:55
Скандал із заставою Чернишова: хто насправді вніс 120 мільйонів
03 липня 2025, 08:41
Вночі українська ППО приземлила 40 російських дронів
03 липня 2025, 08:30
На Львівщині подружжя пенсіонерів влаштувало наркобізнес у себе вдома
03 липня 2025, 08:22
Росія вбила 6 мирних жителів Донеччини, ще 12 поранені
03 липня 2025, 08:13
Удар по багатоповерхівці в Одесі: кількість постраждалих зросла до 5, серед них — діти
03 липня 2025, 08:05
Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсона
03 липня 2025, 07:58
Росіяни понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: постраждала жінка
03 липня 2025, 07:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »