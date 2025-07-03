Вибухи на Житомирщині: вже 24 постраждалих, серед них – діти

фото: АТ "Житомиробленерго"

До 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху на автодорозі М-06 Київ-Чоп на Житомирщині, серед них чотири дитини

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ-Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини", – зазначив він.

Окрім того, як повідомило АТ "Житомиробленерго", через вибух пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Внаслідок цього було відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, через що без електроенергії залишилися 735 помешкань.

Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які оснащені всім необхідним обладнанням.

Нагадаємо, раніше у Житомирській міській раді заявляли, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на автозаправці.

Згодом сільський голова села Глибочиця Сергій Сокальський у коментарі журналістам пояснив, що вибухи відбулися на території двох виробничих приміщень. Внаслідок інциденту обидва підприємства повністю знищені.

Повідомлялося про двох загиблих та 15 поранених.