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Стало відомо, що сталось у Житомирі 2 липня. За словами голови приміського села Глибочиця, було два вибухи. На жаль, є загиблі та постраждалі

Про це повідомляє Київ24, передає RegioNews.

Сільський голова приміського села Глибочиця Сергій Сокальський у коментарі журналістам пояснив, що на трасі Житомир — Київ 2 липня сталося два вибухи. Це відбулось на території двох виробничих приміщень. Внаслідок інциденту обидва підприємства повністю знищені.

"Зараз на місці працює слідча група, з'ясовуються обставини вибуху. Є багато зруйновано житлових будинків, постраждали люди. Було чутно два вибухи", — сказав Сокальський.

Він додав, що вже відомо про двох загиблих та 15 поранених. Усім постраждалим надали першу медичну допомогу.

У Житомирській міській раді раніше заявляли, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. За словами представників місцевої влади, екстрені служби вже виїхали на місце, а причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Житомирі стався вибух на автозаправній станції. За словами свідків, було чутно два вибухи. Через надзвичайну ситуацію рух на прилеглій ділянці траси тимчасово перекрито. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місці події.