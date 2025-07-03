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03 июля 2025, 08:55

Взрывы в Житомирском районе: гражданских призывали сохранять спокойствие

03 июля 2025, 08:55
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В четверг, 3 июля, в Житомирском районе будут раздаваться мощные взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", - отметил Виталий Бунечко.

Напомним, вчера в селе Березина Житомирской области прогремели взрывы на складах промышленных предприятий. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

Сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших, среди них – четверо детей.

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