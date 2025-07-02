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02 липня 2025, 20:10

Жахлива трагедія на трасі Київ-Житомир: згорів автобус, десятки авто, є загиблі та багато поранених

02 липня 2025, 20:10
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Під Житомиром стався вибух на складі, який спричинив пожежу, згорів автобус і десятки авто, є загиблі та багато поранених

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Під Житомиром сталася масштабна трагедія на трасі Київ-Житомир через вибух на складі промислового підприємства. Внаслідок інциденту згорів пасажирський автобус та кілька десятків автомобілів. За повідомленнями місцевих ЗМІ та влади, є багато постраждалих і загиблі.

На місце трагедії прибуло вже майже 20 карет швидкої

На місце події оперативно виїхали близько 25 машин швидкої допомоги. Рятувальники повідомляють про критичний стан постраждалих. Вогонь спричинив значні руйнування не лише на території складу, а й пошкодив житлові та нежитлові будівлі поблизу.

Свідки описують ситуацію як справжнє пекло - сильні пожежі охопили трасу, люди з травмами намагаються допомогти один одному. Рух у напрямку Києва тимчасово зупинено, щоб забезпечити безпеку та дати змогу працювати рятувальникам.

Підрозділи екстрених служб продовжують ліквідацію наслідків трагедії. Обставини вибуху та повний масштаб руйнувань наразі встановлюються. Місцева влада закликає громадян зберігати спокій і уникати території аварії.

Крім цього, жителям Житомирщини радять щільно зачинити вікна та за можливості залишатися вдома. Таку рекомендацію надали в обласній військовій адміністрації.

Раніше повідомлялося, у Житомирі стався вибух на заправці: чутно було два потужні вибухи.

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