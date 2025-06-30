Смертельна ДТП на Житомирщині: один з водіїв загинув на місці
На Житомирщині сталась смертельна аварія. Відомо, що один з водіїв був п'яним
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 30 червня на автошляху Київ – Ковель – Ягодин, неподалік села Липляни Чоповицької громади. Близько 00:40, 38-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху Внаслідок цього він зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz.
Водій Mercedes-Benz загинув на місці. Також отримав травми 56-річний пасажир фургона: його і водія вантажівки госпіталізували медики.
Перевірка показала, що водій вантажівки був п'яним.
Нагадаємо, раніше в Харкові сталась смертельна ДТП. Там мотоцикл влетів у припаркований автобус. Внаслідок аварії водій двоколісного загинув на місці.
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