Фото: Нацполіція

На Житомирщині сталась смертельна аварія. Відомо, що один з водіїв був п'яним

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 30 червня на автошляху Київ – Ковель – Ягодин, неподалік села Липляни Чоповицької громади. Близько 00:40, 38-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху Внаслідок цього він зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz.

Водій Mercedes-Benz загинув на місці. Також отримав травми 56-річний пасажир фургона: його і водія вантажівки госпіталізували медики.

Перевірка показала, що водій вантажівки був п'яним.

Нагадаємо, раніше в Харкові сталась смертельна ДТП. Там мотоцикл влетів у припаркований автобус. Внаслідок аварії водій двоколісного загинув на місці.