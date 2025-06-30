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ДТП з потерпілим сталася у Заліщиках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія сталася 28 червня на вулиці С. Бандери близько 19:10. Водій автомобіля Mercedes-Benz Vito допустив зіткнення з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопець.

Підлітка із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Нагадаємо, на Тернопільщині п’яний водій скоїв ДТП і намагався за 1000 грн відкупитися від поліції.