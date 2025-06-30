На пішохідному переході у Тернополі водій Mercedes-Benz збив маму з дитиною і втік

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У суботу, 28 червня, близько 16:40 на перехресті вулиць Котляревського та Олени Теліги водій автомобіля Mercedes-Benz на нерегульованому пішохідному переході збив маму з дворічною дитиною, а після цього втік.

Потерпілих бригада швидкої допомоги доправила до лікарні.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування порушника. Ним виявився 23-річний чоловік, який сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у Тернополі велосипедист збив 70-річну жінку і втік.