Смертельна ДТП у Харкові: мотоцикліст врізався у припаркований тролейбус
Трагічна ДТП трапилася 23 червня на проспекті Байрона у Харкові. Керманич мотоцикла не вижив
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 22:05 водій мотоцикла SUZUKI влетів у припаркований тролейбус.
"Внаслідок аварії водій двоколісного транспорту загинув на місці події", ― йдеться в повідомленні.
За кермом байка перебував 42-річний житель Харкова. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Закарпатті 16-річний мотоцикліст врізався в місток. Внаслідок ДТП загинув неповнолітній пасажир байка.
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