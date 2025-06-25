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25 червня 2025, 03:55

Смертельна ДТП у Харкові: мотоцикліст врізався у припаркований тролейбус

25 червня 2025, 03:55
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фото: Нацполіція
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Трагічна ДТП трапилася 23 червня на проспекті Байрона у Харкові. Керманич мотоцикла не вижив

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 22:05 водій мотоцикла SUZUKI влетів у припаркований тролейбус.

"Внаслідок аварії водій двоколісного транспорту загинув на місці події", ― йдеться в повідомленні.

За кермом байка перебував 42-річний житель Харкова. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Закарпатті 16-річний мотоцикліст врізався в місток. Внаслідок ДТП загинув неповнолітній пасажир байка.

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