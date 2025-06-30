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30 червня 2025, 07:36

На Хмельниччині в ДТП загинув водій і 12-річний пасажир

30 червня 2025, 07:36
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фото: ДСНС Хмельниччини
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У неділю, 29 червня, поблизу села Ямпіль, що на Хмельниччині, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка MAN

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок зіткнення загинули водій легковика, чоловік 1976 року народження, та пасажир — дитина 2013 року народження. Ще троє людей, серед яких також неповнолітній, дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На місці працювали рятувальники, які деблокували тіла загиблих та надали допомогу медикам у транспортуванні постраждалих.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'яний водій скоїв ДТП і намагався за 1000 грн відкупитися від поліції.

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