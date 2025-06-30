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30 июня 2025, 20:57

Смертельное ДТП в Житомирской области: один из водителей погиб на месте

30 июня 2025, 20:57
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области произошла смертельная авария. Известно, что один из водителей был пьян

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 30 июня на автодороге Киев – Ковель – Ягодин, недалеко от села Липляны Чоповицкого общества. Около 00:40, 38-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате он столкнулся с фургоном Mercedes-Benz.

Водитель Mercedes-Benz погиб на месте. Также получил травму 56-летний пассажир фургона: его и водителя грузовика госпитализировали медики.

Проверка показала, что водитель грузовика был пьян.

Напомним, ранее в Харькове произошло смертельное ДТП. Там мотоцикл влетел в припаркованный автобус. В результате аварии водитель двухколесного погиб на месте.

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