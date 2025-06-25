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25 червня 2025, 06:10

На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток

25 червня 2025, 06:10
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Чергова трагедія на воді сталася 23 червня на ставку в місті Звягель. Водолази дістали тіло хлопця з водойми

Про це інформує пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 16-річний юнак поїхав на велосипеді купатися на ставок і зник. На березі лишилися його речі. До пошуків залучили водолазів. Тіло підлітка виявили у водоймі на відстані 3 метрів від берега. Вони дістали потопельника зі ставка та передали правоохоронцям.

"Наразі всі обставини трагічної події встановлюються фахівцями", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині зі ставка дістали тіло 14-річної дитини.

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