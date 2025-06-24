10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 16:30

Трагедія на Тернопільщині: чоловік переходив через річку, послизнувся та втопився

24 червня 2025, 16:30
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Трагічний нещасний випадок стався 21 червня в Озернянській громаді Тернопільського району. Тіло загиблого виявила його співмешканка

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

За попередніми даними, чоловік намагався перейти кладку через річку Цебрівка, але послизнувся та впав. Водойма стала для пенсіонера фатальною. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 73-річного чоловіка.

За словами односельців, загиблий зловживав спиртним. Наразі правоохоронці розслідують нещасний випадок.

"Причину смерті встановить судово-медична експертиза", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Тернопільській області на річці Серет зіткнулися човни. Внаслідок аварії на воді загинула одна людина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть утопленники річка трагедія Тернопільська область водойма утоплення
На Вінниччині у міському парку втопився невідомий чоловік
20 червня 2025, 01:30
На Прикарпатті в річці Прут виявили тіло жінки
19 червня 2025, 15:10
У річці поблизу Львова тонув чоловік
19 червня 2025, 03:20
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Скільки часу в день українці витрачають на телефони, - результати опитування
24 червня 2025, 17:41
Корупція в Мінрегіоні: коли Чернишову оберуть запобіжний захід - назвали дату
24 червня 2025, 17:35
Ракетні війська ЗСУ успішно атакували російську нафтобазу "Атлас"
24 червня 2025, 17:00
Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня
24 червня 2025, 16:37
Банки передаватимуть податківцям інформацію про рахунки українців, - МінФін
24 червня 2025, 16:33
На Донеччині агентку ФСБ засудили до 15 років за шпигунство
24 червня 2025, 16:21
Ракетний обстріл Дніпра: 9 цивільних загинули, понад 150 людей поранені
24 червня 2025, 16:00
На Рівненщині 25-річний чоловік побив до смерті знайомого та вітчима
24 червня 2025, 15:58
Скандал зі зборами Гусакова: мер Львова Садовий розповів, куди і чому виїхав активіст
24 червня 2025, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »