Трагедія на Тернопільщині: чоловік переходив через річку, послизнувся та втопився
Трагічний нещасний випадок стався 21 червня в Озернянській громаді Тернопільського району. Тіло загиблого виявила його співмешканка
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.
За попередніми даними, чоловік намагався перейти кладку через річку Цебрівка, але послизнувся та впав. Водойма стала для пенсіонера фатальною. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 73-річного чоловіка.
За словами односельців, загиблий зловживав спиртним. Наразі правоохоронці розслідують нещасний випадок.
"Причину смерті встановить судово-медична експертиза", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Тернопільській області на річці Серет зіткнулися човни. Внаслідок аварії на воді загинула одна людина.
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