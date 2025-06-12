фото: ДСНС України у Чернігівській області

Чергова трагедія на воді сталася напередодні в селі Довгалівка Прилуцького району. Тіло юнака виявили у місцевому ставку в середу, 11 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Чернігівській області.

Відомо, що дитина зникла під час відпочинку на місцевому ставку. Для пошуків надзвичайники застосували спецтехніку та човен.

"О 11:13 водолазами піднято тіло хлопця з водойми", — йдеться в повідомленні.