На Чернігівщині зі ставка дістали тіло зниклої 14-річної дитини
Чергова трагедія на воді сталася напередодні в селі Довгалівка Прилуцького району. Тіло юнака виявили у місцевому ставку в середу, 11 червня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Чернігівській області.
Відомо, що дитина зникла під час відпочинку на місцевому ставку. Для пошуків надзвичайники застосували спецтехніку та човен.
"О 11:13 водолазами піднято тіло хлопця з водойми", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 червня у селі Довгалівка зник 14-річний хлопець. Він пішов до ставка і не повернувся.
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