фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Очередная трагедия на воде произошла 23 июня на пруду в городе Звягель. Водолазы достали тело парня из водоема

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 16-летний юноша поехал на велосипеде купаться на пруд и пропал. На берегу остались его вещи. К поискам привлекли водолазов. Тело подростка обнаружили в водоеме в 3 метрах от берега. Они достали утопленника из пруда и передали правоохранителям.

"В настоящее время все обстоятельства трагического события устанавливаются специалистами", ― говорится в сообщении.