На Житомирщине во время купания в пруду утонул 16-летний подросток
Очередная трагедия на воде произошла 23 июня на пруду в городе Звягель. Водолазы достали тело парня из водоема
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Оказалось, что 16-летний юноша поехал на велосипеде купаться на пруд и пропал. На берегу остались его вещи. К поискам привлекли водолазов. Тело подростка обнаружили в водоеме в 3 метрах от берега. Они достали утопленника из пруда и передали правоохранителям.
"В настоящее время все обстоятельства трагического события устанавливаются специалистами", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Черниговщине из пруда достали тело 14-летнего ребенка.
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