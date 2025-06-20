На Кіровоградщині у Кременчуцькому водосховищі виявили тіло людини
Чергова трагедія на водоймі сталася ввечері 19 червня у місті Світловодськ Олександрійського району
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.
Виявилося, що у Кременчуцькому водосховищі біля берега у районі вулиці Городоцької потонув чоловік. Бійці ДСНС дістали з водойми тіло потопельника.
"Причина смерті та обставини події встановлюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня на Прикарпатті в річці Прут виявили тіло жінки.
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