Смертельна ДТП на Житомирщині: водій авто врізався в дерево

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася на трасі Київ – Ковель – Ягодин.

За попередніми даними, 32-річний водій Hyundai не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Під час огляду на місці аварії поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння у загиблого.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліція вкотре нагадує про небезпеку керування транспортом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, у Миколаєві п'яний водій спричинив подвійну ДТП.

Раніше у Сумах водій збив 49-річну жінку та її 3-річну онуку. Їх госпіталізували медики.