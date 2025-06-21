Смертельна ДТП на Житомирщині: водій авто врізався в дерево
Правоохоронці з'ясовують обставини смертельної ДТП поблизу Малина
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася на трасі Київ – Ковель – Ягодин.
За попередніми даними, 32-річний водій Hyundai не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Під час огляду на місці аварії поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння у загиблого.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліція вкотре нагадує про небезпеку керування транспортом у стані сп’яніння.
Нагадаємо, у Миколаєві п'яний водій спричинив подвійну ДТП.
Раніше у Сумах водій збив 49-річну жінку та її 3-річну онуку. Їх госпіталізували медики.
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