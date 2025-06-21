Смертельное ДТП на Житомирщине: водитель авто врезался в дерево
Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП вблизи Малина
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин.
По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.
В ходе осмотра на месте аварии полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у погибшего.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Полиция в который раз напоминает об опасности управления транспортом в состоянии опьянения.
Напомним, в Николаеве пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП.
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