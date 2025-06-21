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21 июня 2025, 13:53

Смертельное ДТП на Житомирщине: водитель авто врезался в дерево

21 июня 2025, 13:53
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП вблизи Малина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин.

По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В ходе осмотра на месте аварии полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у погибшего.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Полиция в который раз напоминает об опасности управления транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, в Николаеве пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП.

Ранее в Сумах водитель сбил 49-летнюю женщину и ее 3-летнюю внучку. Их госпитализировали медики.

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Житомирская область Малин трасса ДТП полиция дерево кювет водитель алкоголь
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