фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин.

По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В ходе осмотра на месте аварии полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у погибшего.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Полиция в который раз напоминает об опасности управления транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, в Николаеве пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП.

Ранее в Сумах водитель сбил 49-летнюю женщину и ее 3-летнюю внучку. Их госпитализировали медики.