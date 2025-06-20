У Львові загиблий у ДТП 16-річний хлопець врятував трьох пацієнтів

фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Минулого тижня 16-річний хлопець потрапив у ДТП та отримав травми, несумісні з життям. Лікарі боролися за його життя до останнього, але на третій день констатували смерть мозку

Про це повідомили у Дитячій лікарні святого Миколая, передає RegioNews.

Як розповіли лікарі, незважаючи на біль втрати, рідні дали згоду на посмертне донорство, що дозволило трансплантологам врятувати двох дітей і жінку.

Зокрема 15-річна Діана, отримала нову нирку для боротьби з хронічним гломерулонефритом; 4-річному Тихону із Дніпра також пересадили нирку через вроджену ваду сечовидільної системи. А 31-річній жінціз первинним біліарним цирозом пересадили печінку.

Посмерне донорство в Україні: що відомо

В Україні посмертне донорство органів регулюється Законом України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Згідно з цим законом, кожна повнолітня дієздатна особа має право подати письмову заяву про згоду або незгоду на посмертне донорство. Цю заяву необхідно подати особисто до трансплант-координатора будь-якого закладу охорони здоров'я, який має доступ до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин , або до спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації".

Процедура подання заяви на посмертне донорство в Україні наразі здійснюється лише в офлайн-форматі. Планувалося, що з 2022 року українці зможуть подавати такі заяви через застосунок "Дія", але через війну ця функція наразі недоступна.