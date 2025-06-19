Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

17 червня у Миколаєві сталась подвійна аварія. 36-річний водій ВАЗ керував авто у п'яному стані. Він допустив зіткнення з Honda, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на мотоцикл Stark. Після скоєного водій ВАЗу з місця події втік.

Внаслідок аварії з різними травмами госпіталізували водія та пасажирку мототранспорту. Відомо, що водій та пасажири Honda не постраждали. Згодом правоохоронці знайшли та затримали водія ВАЗ.

Йому оголосили про підозру. Тепер водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше у Сумах водій збив 49-річну жінку та її 3-річну онуку. Внаслідок ДТП і жінка, і дитина отримали травми. Їх госпіталізували медики.