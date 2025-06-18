У Сумах легковик збив на "зебрі" жінку з 3-річною дитиною

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ДТП трапилася у понеділок, 16 червня, у Сумах. Жінку та її малолітню онуку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

За даними слідства, на перехресті вулиць Білопільський шлях та Чернігівська автомобіль Chevrolet Aveo наїхав на місцеву мешканку та дитину, які перетинали дорогу по пішохідному переходу.

"Внаслідок ДТП 49-річна жінка, та її 3 річна онука отримали тілесні ушкодження. Їх було ушпиталено до лікувальних закладів", ― йдеться в повідомленні.

За кермом авто перебував 78-річний водій ― житель міста Білопілля. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 червня у Житомирі водій збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу.