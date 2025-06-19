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19 червня 2025, 14:03

Смертельна аварія в Кривому Розі: Tesla на повній швидкості розтрощила ВАЗ

19 червня 2025, 14:03
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фото: Відомо
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ДТП забрала життя чоловіка, ще троє людей дістали травми

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Подія сталася 18 червня, і її момент потрапив на камеру відеоспостереження.

Судячи з відео, кілька автомобілів чекали перед пішоходним переходом в очікуванні зміни червоного світла світлофора на дозволяючий. Раптом на високій швидкості у них врізався автомобіль Tesla. Від удару ВАЗ, який стояв поруч, було повністю знищено. Водій ВАЗу загинув на місці до приїзду медиків. Його дружина, а також водійка Hyundai і пасажирка BMW отримали травми і були госпіталізовані.

Поліція оперативно затримала 35-річного водія Tesla. Слідство встановлює всі обставини події.

Раніше повідомлялося про фальшиві "права" за 450 доларів: у Києві викрили підпільний цех із виготовлення документів.

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