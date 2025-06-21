Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 20 червня близько 17:30 на трасі "Київ-Чоп" у селі Велика Омелянка. 42-річний водій Renault Lodgy зіткнувся з автобусом MAN, який стояв на узбіччі. Відомо, що це був автобус міжнародного сполучення "Бремен-Київ".

Внаслідок аварії госпіталізували 36-річну дружину водія та їх троє дітей: це 14-річна донька, 11-ти та 4-річний сини. Попередньо, у них діагностували травми голови, грудної клітки та забої.

Правоохоронці будуть встановлювати обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті зіткнулись Mercedes та Renault. Внаслідок ДТП постраждало чотири людини: двоє дітей з Renault та двоє дорослих — водій Renault і пасажирка Mercedes.