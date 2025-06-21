15:55  20 червня
На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
15:33  20 червня
На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
UA | RU
UA | RU
21 червня 2025, 01:05

На Рівненщині в ДТП постраждало троє дітей

21 червня 2025, 01:05
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині сталась ДТП на трасі "Київ-Чоп". Внаслідок аварії госпіталізували трьох дітей

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 20 червня близько 17:30 на трасі "Київ-Чоп" у селі Велика Омелянка. 42-річний водій Renault Lodgy зіткнувся з автобусом MAN, який стояв на узбіччі. Відомо, що це був автобус міжнародного сполучення "Бремен-Київ".

Внаслідок аварії госпіталізували 36-річну дружину водія та їх троє дітей: це 14-річна донька, 11-ти та 4-річний сини. Попередньо, у них діагностували травми голови, грудної клітки та забої.

Правоохоронці будуть встановлювати обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті зіткнулись Mercedes та Renault. Внаслідок ДТП постраждало чотири людини: двоє дітей з Renault та двоє дорослих — водій Renault і пасажирка Mercedes.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція Рівне
На Львівщині в ДТП потрапили Nissan і Honda: госпіталізували 3 людей
20 червня 2025, 12:10
На Львівщині зіткнулися легковик і вантажівка: постраждала жінка
19 червня 2025, 17:35
Смертельна аварія в Кривому Розі: Tesla на повній швидкості розтрощила ВАЗ
19 червня 2025, 14:03
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Негатив у бік ТЦК перебільшений: командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією
21 червня 2025, 00:40
Проблема сміттєвих баків у Запоріжжі: як бюджет витрачає мільйони через вандалів
20 червня 2025, 23:35
Право на освіту не звільнює від мобілізації: міністр освіти висловився про студентів, старших за 25 років
20 червня 2025, 22:45
Експерт заявив, що фортифікації на Сумщині треба було будувати ще рік тому
20 червня 2025, 21:55
"Холостяк" стартує: актор Тарас Цимбалюк показав фото зі знаменитою червоною доріжкою
20 червня 2025, 21:45
Одна з країн Європи готова скасувати захист для українців
20 червня 2025, 21:39
На Львівщині керівник благодійного фонду ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн
20 червня 2025, 21:29
Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
20 червня 2025, 21:08
Росіяни атакували Дніпропетровщину: сталась пожежа, постраждали будівлі
20 червня 2025, 20:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »