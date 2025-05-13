Смертельна ДТП на Житомирщині: поліція розшукує свідків

фото: Національна поліція

Поліція Житомирської області звертається до громадян із проханням відгукнутися свідкам смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 10 травня на 139 км автодороги Київ – Чоп, неподалік села Оліївка Житомирського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, відбулося зіткнення вантажного автомобіля "Scania", яким керував 42-річний мешканець Івано-Франківщини, з легковиком "Opel Vectra".

Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків, що перебували у легковому автомобілі.

Встановлено, що за кермом "Opel" був 51-річний житомирянин, а пасажиром — 55-річний мешканець району. Обидва загинули на місці.

Правоохоронці закликають очевидців або власників відеореєстраторів, які проїжджали повз у момент аварії, надати будь-яку інформацію, що може допомогти у розслідуванні.

Звертатися можна за телефонами: (0412) 40-74-31 і 102.

Нагадаємо, у Комунарському районі Запоріжжя сталася смертельна аварія. Загинула пасажирка авто, яке спровокувало ДТП.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у квітні в ДТП загинуло 17 людей.