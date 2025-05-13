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13 мая 2025, 08:05

Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция разыскивает свидетелей

13 мая 2025, 08:05
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фото: Национальная полиция
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Полиция Житомирской области обращается к гражданам с просьбой отозваться свидетелям смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 10 мая на 139 км автодороги Киев – Чоп, недалеко от села Олиевка Житомирского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля "Scania", которым управлял 42-летний житель Ивано-Франковской области, с легковушкой "Opel Vectra".

В результате аварии погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле.

Установлено, что за рулем "Opel" находился 51-летний житомирянин, а пассажиром - 55-летний житель района. Оба погибли на месте.

Правоохранители призывают очевидцев или владельцев видеорегистраторов, проезжавших мимо в момент аварии, предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Обращаться можно по телефонам: (0412) 40-74-31 и 102.

Напомним, в Коммунарском районе Запорожья произошла смертельная авария. Погибла пассажирка авто, спровоцировавшего ДТП.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в апреле в ДТП погибли 17 человек.

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