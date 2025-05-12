На Львівщині в ДТП постраждали четверо осіб, серед них – діти
На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо людей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась 11 травня на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Гамаліївка, Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Seat Ibiza, яким керував 23-річний мешканець Львівського району та Skoda Octavia під керуванням жителя Києва віком 41 рік.
Внаслідок наїзду тілесні ушкодження отримали троє пасажирів Skoda – 41-річна жінка та двоє дітей віком 3 та 10 років, а також водій Seat. Вони були доставлені до лікарні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, на Львівщині мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками, водій загинув.