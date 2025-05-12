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12 травня 2025, 15:13

Нетверезий водій на Полтавщині намагався підкупити поліцейських

12 травня 2025, 15:13
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фото: Національна поліція
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На Лубенщині 43-річний місцевий житель намагався дати хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час патрулювання території неподалік села Черевки Новооржицької тергромади Лубенського району поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення правил дорожнього руху.

У ході складання адміністративних матеріалів поліцейські виявили, що водій перебуває в стані сп'яніння.

"Драгер показав 2,56 проміле. Щоб уникнути юридичної відповідальності за вчинене правопорушення, чоловік запропонував патрульним неправомірну вигоду. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу поліції Лубенщини, яка задокументувала протиправні дії водія", – розповів начальник Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харкові п'яний водій хотів дати хабаря правоохоронцям, щоб уникнути штрафу, а отримав більші проблеми.

Раніше повідомлялося, що жителю Тернополя загрожує до 4 років ув'язнення, бо він пропонував хабар поліцейському. Водія зупинили, коли він був за кермом у п'яному стані.

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