Смертельна ДТП біля Умані: водій загинув, двоє пасажирів у лікарні

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У ДТП біля Умані загинув водій легковика, його пасажири — у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася, у суботу 10 травня, на автошляху "Київ–Одеса" поблизу Умані.

За попередніми даними, водій автомобіля "Daewoo Sens" не надав переваги в русі, внаслідок чого відбулося зіткнення з зустрічною "Toyota Camry".

У результаті аварії загинув 73-річний водій "Daewoo", а його 72-річна та 55-річний пасажири отримали травми. Їх доправили до медзакладу.

Водій та пасажирка "Toyota" від госпіталізації відмовилися.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, на Прикарпатті водій збив 9-річного хлопчика. Дитина перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Раніше на Київщині мотоцикліст врізався в електроопору. Правоохоронці розслідують обставини ДТП.