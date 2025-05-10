Смертельна ДТП біля Умані: водій загинув, двоє пасажирів у лікарні
У ДТП біля Умані загинув водій легковика, його пасажири — у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася, у суботу 10 травня, на автошляху "Київ–Одеса" поблизу Умані.
За попередніми даними, водій автомобіля "Daewoo Sens" не надав переваги в русі, внаслідок чого відбулося зіткнення з зустрічною "Toyota Camry".
У результаті аварії загинув 73-річний водій "Daewoo", а його 72-річна та 55-річний пасажири отримали травми. Їх доправили до медзакладу.
Водій та пасажирка "Toyota" від госпіталізації відмовилися.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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