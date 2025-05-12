На Київщині у квітні в ДТП загинуло 17 людей
У Київській області за квітень 2025 року було зафіксовано 153 ДТП із потерпілими
Про це повідомила Патрульна поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що протягом квітня на території Київської області поліцейські зареєстрували 153 ДТП із потерпілими.
В цих аваріях 188 людей отримали ушкодження, а 17 — загинули.
Найбільше ДТП траплялися через перевищення безпечної швидкості руху та порушення правил маневрування.
Нагадаємо, раніше в патрульній поліції розповіли, що в березні на дорогах Київщини загинула 21 людина.
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