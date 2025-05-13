У Запоріжжі зіткнулися іномарки: загинула 21-річна дівчина, госпіталізували 3 людей

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Смертельна аварія сталася ввечері 9 травня у Комунарському районі Запоріжжя. На місці аварії загинула пасажирка авто, яке спровокувало ДТП

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, на вулиці Космічній 25-річний водій BMW порушив Правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок аварії загинула 21-річна пасажирка BMW. Керманичів та пасажира Renault госпіталізували до лікарні. Винуватця ДТП затримали.

"Керманичу загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.