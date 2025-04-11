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11 квітня 2025, 11:56

Атака дрона на Житомирщині: зросла кількість постраждалих, з'явились фото наслідків атаки

11 квітня 2025, 11:56
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фото: Національна поліція
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Кількість постраждалих у результаті атаки російського безпілотника на багатоповерхівку в Озерному на Житомирщині зросла до шести

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, серед постраждалих є дитина 2011 року народження. Після обстеження в обласній дитячій лікарні її доправили в "Охматдит".

У дитини діагностували множинні осколкові поранення, проникаюче поранення ока та контузію. За оцінками лікарів, вона перебуває у стані середньої важкості.

"Дуже прикро, що ворожий удар застав жителів громади у 150 метрах від облаштованого комфортного укриття. Звертаюсь до усіх громадян, не нехтуйте своєю безпекою, перебувайте в укриттях під час тривоги", – зазначив Бунечко.

Він додав, що внаслідок атаки пошкоджені 100 квартир та ліцей. Близько 50 людей звернулися за плівкою, щоби закрити вікна.

За даними поліції, пожежу, що виникла на першому поверсі будинку, було ліквідовано. Також пошкоджень зазнали інші поверхи та сусідні будинки.

Наразі працює комісія з подання документів до системи "єВідновлення" задля отримання компенсацій.

Нагадаємо, 10 квітня ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Житомирському районі. Одна людина загинула. Також було відомо про 5 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення. Надзвичайники ліквідують наслідки ворожої атаки.

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