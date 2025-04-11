У Дніпрі ліквідували масштабну пожежу після удару балістикою: з'явилися нові дані про поранених

фото: ДСНС України

Кількість постраждалих через вчорашній ворожий ракетний удар по Дніпру зросла до дев'яти. Масштабну пожежу ліквідували сьогодні вранці

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, через ракетний удар напередодні постраждали 9 людей", – поінформував регіону.

Сергій Лисак додав, що тільки вранці рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання.

За даними ОВА, вчора ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба знищили шість ворожих безпілотників.

По Грушівській громаді Криворізького району окупанти поцілили дроном-камікадзе. Там пошкоджена лінія електропередач.

Також російська армія вдарила БпЛА по Нікопольщині – Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, вчора вдень окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Виникла масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня загинула одна людина, ще восьмеро – отримали поранення.