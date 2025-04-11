Росіяни обстріляли село на Херсонщині: пошкоджені будинки
У четвер ввечері, 10 квітня, російські війська завдали удару по селу Милове Бериславського району. Через ворожі атаки пошкоджена житлова інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, у Миловому зафіксовано майже десять "прильотів". Через обстріли пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
"На щастя, потерпілих серед місцевих жителів немає", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Через ворожі атаки одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців.
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