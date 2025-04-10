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10 квітня 2025, 21:10

Російський дрон атакував багатоповерхівку на Житомирщині: є жертва та поранені, серед них – дитина

10 квітня 2025, 21:10
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Сьогодні, 10 квітня, ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Житомирському районі. Загинула людина, є поранені

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків.

"На жаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місцях подій працюють рятувальники та оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги.

Незабаром жителі пошкоджених квартир отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення. Надзвичайники ліквідують наслідки ворожої атаки.

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