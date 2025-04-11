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11 квітня 2025, 09:45

Окупанти вдарили по Миколаївщині з артилерії, — ОВА

11 квітня 2025, 09:45
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Минулої доби, 10 квітня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївського району

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Учора, 10 квітня, о 07:23 ворог здійснив артилерійський обстріл, а о 12:23 атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду", — йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок ворожих ударів люди не постраждали.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Через ворожі атаки одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців.

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