Жертва та 6 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару по Дніпру
Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення. Наразі надзвичайники ліквідують наслідки ворожої атаки
Про це повідомив пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Через ракетну атаку виникла масштабна пожежа на інфраструктурному обʼєкті.
"На жаль, 1 чоловік загинув, 6 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі пожежа локалізована", – йдеться у повідомленні.
На місці російського удару працюють понад 120 рятувальників, залучені 32 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, вдень окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Виникла масштабна пожежа.
Також повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня постраждали п'ятеро цивільних. Одна людина загинула.
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