фото: Национальная полиция

Количество пострадавших в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Озерном Житомирской области возросло до шести

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок 2011 года рождения. После обследования в областной детской больнице ее доставили в "Охматдет".

У ребенка диагностировали множественные осколочные ранения, проникающие ранения глаза и контузию. По оценкам врачей, она находится в состоянии средней тяжести.

"Досадно, что вражеский удар застал жителей общины в 150 метрах от обустроенного комфортного укрытия. Обращаюсь ко всем гражданам, не пренебрегайте своей безопасностью, находитесь в укрытиях во время тревоги", – зазначив Бунечко.

Он добавил, что в результате атаки повреждены 100 квартир и лицей. Около 50 человек обратились за пленкой, чтобы закрыть окна.

По данным полиции, пожар, возникший на первом этаже дома, был ликвидирован. Также повреждения получили другие этажи и соседние дома.

Работает комиссия по подаче документов в систему "еВидновлення" для получения компенсаций.

Напомним, 10 апреля вражеский дрон попал в жилую многоэтажку в Житомирском районе. Один человек погиб. Также было известно о 5 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Чрезвычайники ликвидируют последствия вражеской атаки.