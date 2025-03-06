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06 березня 2025, 04:25

На Житомирщині чоловік ледь не втопився, провалившись під кригу

06 березня 2025, 04:25
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Інцидент стався 4 березня на кар'єрі в селі Рудня-Повчанська Коростенського району. Місцевого жителя врятували

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Відомо, що потерпілий провалився під лід за 30 метрів від берега. Бійці ДСНС і небайдужі місцеві жителі на двох гумових човнах дісталися до постраждалого й витягли його з крижаної води.

"Медики, яких теж викликали на місце події, госпіталізували 49-річного чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині трактор провалився під кригу. Водій загинув.

Раніше повідомлялося, що на водоймах Львівщини троє людей ледь не загинули, провалившись під лід.

ДСНС Житомирська область провал крига водойма порятунок кар’єр
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