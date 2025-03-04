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04 березня 2025, 05:35

На Рівненщині трактор провалився під кригу: водій загинув

04 березня 2025, 05:35
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фото: Нацполіція
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Трагічний випадок стався вранці 3 березня в селі Біле Вараського району. Місцевий житель — 48-річний тракторист — загинув на місці події

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Рівненській області.

Виявилося, що близько 09:45 тракторист рухався по кризі озері. Внаслідок розлому криги трактор Chery провалився під лід. Місцевий мешканець, який був неподалік, дістав із води тіло чоловіка.

"Медики, що прибули на місце виклику констатували смерть громадянина 1976 року народження", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 2 березня під кригою на річці Синюха у Первомайську, що на Миколаївщині, рятувальники виявили тіла двох зниклих дітей ― двоюрідних 10 та 6-річного братів.

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