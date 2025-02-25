У Черкасах водолази врятували чоловіка та дитину, які застрягли на кризі
Інцидент стався у Черкасах у неділю, 23 лютого
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На кризі на відстані близько 150 метрів від берега застрягли дві людини, вони не могли самостійно повернутись на берег.
Водолази за допомогою катера на повітряній подушці доправили на берег 42-річного чоловіка та 6-річну дитину. Меддопомоги врятовані не потребували.
Нагадаємо, на Київщині пʼятеро рибалок опинилися у крижаній пастці на водосховищі. Чоловікам допомогли рятувальники.
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
У Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір
24 лютого 2025, 23:57Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
24 лютого 2025, 23:44У ДТП загинув гітарист гурту Kiss
24 лютого 2025, 23:19У ГУР пояснили, чи буде обмін полоненими "всіх на всіх"
24 лютого 2025, 22:57Путін погодиться на миротворців в Україні - Трамп
24 лютого 2025, 22:38Одягнув на руки кайдани і зґвалтував у лісопасадці: на Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував неповнолітню і спробував її вбити
24 лютого 2025, 22:24Зірвав із шиї золотий ланцюжок: киянин сяде на 8 років за пограбування пенсіонерки
24 лютого 2025, 21:53Харків'янка незаконно забрала землю для власного бізнесу
24 лютого 2025, 21:52Росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронів десять разів
24 лютого 2025, 21:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки