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Інцидент стався у Черкасах у неділю, 23 лютого

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На кризі на відстані близько 150 метрів від берега застрягли дві людини, вони не могли самостійно повернутись на берег.

Водолази за допомогою катера на повітряній подушці доправили на берег 42-річного чоловіка та 6-річну дитину. Меддопомоги врятовані не потребували.

Нагадаємо, на Київщині пʼятеро рибалок опинилися у крижаній пастці на водосховищі. Чоловікам допомогли рятувальники.