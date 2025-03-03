Крига не витримала: у Львові та районі надзвичайники двічі рятували людей

фото: ДСНС України у Львівській області

Напередодні на водоймах Львівщини троє людей ледь не загинули, провалившись під лід. Потерпілих вдалося врятувати

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Перший інцидент трапився близько 09:50 на озері у селі Родатичі Львівського району. Двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, однак в якийсь момент крига під ними тріснула, і обидва опинилися у воді.

На щастя, 68-річний рибалка зміг самостійно вибратися на поверхню та допоміг своєму 77-річному товаришу триматися на плаву до приїзду рятувальників. Бійці ДСНС за допомогою медичних нош транспортували постраждалого до карети "швидкої", яка доправила його у Городоцьку центральну лікарню.

Також відомо, що близько 10:15 у Львові, неподалік Тракту Глинянського, на озері під лід провалився ще один чоловік. Він опинився у воді за 30 метрів від берега та кликав на допомогу.

За допомогою рятувального кола та мотузки надзвичайники оперативно витягли постраждалого з крижаної води та передали його медикам.

"Врятованого 42-річного чоловіка, з попереднім діагнозом переохолодження, госпіталізували у медичний заклад Львова", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня під кригою на річці Синюха у Первомайську, що на Миколаївщині, рятувальники виявили тіла двох зниклих дітей ― двоюрідних 10 та 6-річного братів.