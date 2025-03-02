Трагедія на Миколаївщині: рятувальники виявили тіла обох дітей, які провалилися під кригу
Під кригою на річці Синюха у Первомайську, що на Миколаївщині, рятувальники виявили тіла обох зниклих дітей. Пошукові роботи завершені
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Під час пошуку надзвичайники застосували підводний роботизований апарат Fifish.
"Близько 14:00 рятувальники виявили тіло хлопчика 6 років, який напередодні разом з двоюріднім братом пішли до річки Синюха у м. Первомайську та зникли. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Первомайську Миколаївської області 1 березня зникли двоє братів. Діти провалилися під лід на річці Синюха.
Також повідомлялося, що тіло 10-річного хлопчика виявили вдень 2 березня.
Діти провалилися під кригу на Миколаївщині: у річці виявили тіло 10-річного хлопчикаВсі новини »
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