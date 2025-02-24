На Тернопільському ставі під лід провалився чоловік
У понеділок, 24 лютого, на водоймі в центрі Тернополя під лід провалився чоловік
Як передає RegioNews, про це повідомив паблік ТРУХА Тернопіль.
Зазначається, що чоловік пішов під лід, але його врятували.
"Це просто якийсь треш останнім часом. ДСНС же просять не ходити по кризі, тим паче зараз дуже сонячно, лід вже не такий міцний", - йдеться у повідомленні.
Тернопільський став — велика штучна водойма в центрі Тернополя. Середня глибина коливається від 8 до 10 м.
Нагадаємо, в Київській області пʼятеро рибалок опинилися у крижаній пастці.
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