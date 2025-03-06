На Житомирщине мужчина едва не утонул, провалившись под лед
Инцидент произошел 4 марта на карьере в селе Рудня-Повчанская Коростенского района. Местного жителя спасли
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Известно, что потерпевший провалился под лед в 30 метрах от берега. Бойцы ГСЧС и неравнодушные местные жители на двух резиновых лодках добрались до пострадавшего и вытащили его из ледяной воды.
"Медики, которых тоже вызвали на место происшествия, госпитализировали 49-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области трактор провалился под лед. Водитель погиб.
Ранее сообщалось, что на водоемах Львовщины три человека едва не погибли, провалившись под лед.
Трагедия на Николаевщине: спасатели обнаружили тела обоих детей, провалившихся под ледВсе новости »
02 марта 2025, 18:30В Черкассах водолазы спасли мужчину и ребенка, застрявших на льду
25 февраля 2025, 00:08На Тернопольском пруду под лед провалился мужчина
24 февраля 2025, 14:27
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Ракетная атака на Кривой Рог: известно о 2 жертвах и 28 раненых, среди них – ребенок
06 марта 2025, 03:00Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет
06 марта 2025, 01:52Силы обороны уничтожили вражескую технику и российскую пехоту возле Купянска
06 марта 2025, 01:23В Полтавской области мужчина во время застолья ударил приятеля ножом
06 марта 2025, 00:55ВМС показали, как моряки ночью сбивают "шахеды" над Одесской областью
06 марта 2025, 00:35Нидерланды будут инвестировать в производство дронов для Украины
06 марта 2025, 00:05Удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших и раненых выросло
05 марта 2025, 23:28Австралия выделила дополнительные 6 миллионов евро на украинскую энергетику
05 марта 2025, 23:22Взрыв в Кривом Роге: сообщают о попадании баллистики, есть пострадавшие и погибший
05 марта 2025, 22:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »