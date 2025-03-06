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06 марта 2025, 04:25

На Житомирщине мужчина едва не утонул, провалившись под лед

06 марта 2025, 04:25
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фото: ГСЧС Украины в Житомирской области
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Инцидент произошел 4 марта на карьере в селе Рудня-Повчанская Коростенского района. Местного жителя спасли

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что потерпевший провалился под лед в 30 метрах от берега. Бойцы ГСЧС и неравнодушные местные жители на двух резиновых лодках добрались до пострадавшего и вытащили его из ледяной воды.

"Медики, которых тоже вызвали на место происшествия, госпитализировали 49-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области трактор провалился под лед. Водитель погиб.

Ранее сообщалось, что на водоемах Львовщины три человека едва не погибли, провалившись под лед.

ГСЧС Житомирская область провал лед водоем спасение карьер
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