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ДТП із постраждалими сталася вчора, 11 грудня, на Київському шосе в Житомирі. До лікарні ушпиталили маму з двома малолітніми хлопчиками

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Житомирській області, передає RegioNews.

Попередньо, позашляховик Toyota Land Cruiser виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком Mercedes Benz. За даними слідства, позашляховиком керував 33-річний житель Вінниччини, а легковиком — 33-річний мешканець Києва.

"У результаті ДТП травми отримали водій та пасажири "Mercedes": двоє хлопчиків, віком 1,5 місяця та 8 років, та їх 32-річна мама. Дітей ушпиталили до обласної дитячої лікарні, а жінку – до відділення реанімації міської лікарні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батькові призначили амбулаторне лікування. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 10 грудня в селі Нянівці Коростенського району, що на Житомирщині, позашляховик вилетів із дороги та врізався в дерево. В аварії загинула 45-річна жінка.