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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На трасі зіткнулись вантажівка MAN та легковик "Таврія".

На місці загинули 39-річний водій "Таврії" та його 39-річна пасажирка. Травми отримали 3-річна дівчинка та 42-річний чоловік із цієї ж автівки.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня на Рівненщині бус протаранив автобус. Постраждала жінка та три її дитини.