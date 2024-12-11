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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Mazda не вибрав безпечну швидкість руху та врізався у вантажівку, яка рухалась в попутному напрямку.

Від отриманих травм 24-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водії обох авто зазнали травм, їм надали меддопомогу на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня на Рівненщині бус протаранив автобус. Постраждала жінка та три її дитини.