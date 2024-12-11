На Чернігівщині Mazda врізалась у вантажівку: загинула 24-річна дівчина
ДТП сталася 11 грудня в Ніжинському районі Чернігівської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Mazda не вибрав безпечну швидкість руху та врізався у вантажівку, яка рухалась в попутному напрямку.
Від отриманих травм 24-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водії обох авто зазнали травм, їм надали меддопомогу на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 10 грудня на Рівненщині бус протаранив автобус. Постраждала жінка та три її дитини.
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Путін і дедлайни: як ЗСУ зривають плани Кремля на Курщині
11 грудня 2024, 20:50Квитки на міжнародні потяги за 300-500 євро: посадовцям Укрзалізниці оголосили підозри
11 грудня 2024, 19:51На замовлення росіян підпалив електропідстанцію: у Миколаєві затримали палія
11 грудня 2024, 19:27Росіяни за день майже 30 разів обстріляли Нікопольщину: є пошкодження та постраждалий
11 грудня 2024, 18:48На Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом, серед них — 3 дітей
11 грудня 2024, 18:30У Чернівцях затримали чоловіка, який підпалив намети із гуманітарною допомогою міжнародної організації
11 грудня 2024, 18:19Росія може завдати новий удар "Орєшніком" найближчим часом по Україні: розвідка США
11 грудня 2024, 18:06На Рівненщині бус протаранив автобус: серед постраждалих – три дитини
11 грудня 2024, 17:45У Росії згоріли два магістральні тепловози: в ГУР розповіли подробиці
11 грудня 2024, 17:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?